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  4. Фура подмяла под себя пикап с тремя мужчинами по Петербургом

Фура подмяла под себя пикап с тремя мужчинами по Петербургом

, 17:20 Внимание: шокирующие кадры! 21

Авария произошла на 250 километре федеральной трассы А-181 Петербург — Выборг — граница с Финляндией.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Страшная авария произошла на 250 километре федеральной трассы А-181 Петербург — Выборг — граница с Финляндией во вторник, 8 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, около 16.15 произошло столкновение большегруза и пикапа Mitsubishi, в котором находилось трое мужчин. Огромная машина буквально подмяла под себя легковой автомобиль. Все находящиеся в нем погибли.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад» движение по трассе было частично перекрыто и осуществлялось в реверсивном режиме. На месте работали спасательные службы.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели трех чиновниц в огненной аварии с КАМАЗом под Вологдой.

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