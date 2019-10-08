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Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте

, 20:04 Видео 37

Так страны намереваются повысить привлекательность рубля и турецкой лиры для хозяйствующих субъектов и укрепить свои отношения.

Фото: www.globallookpress.com / Altan Gocher, Jens Kalaene, Konstantin Kokoshkin, ТАСС / Дмитрий Рогулин

Россия и Турция пришли к договоренности о расчете и платежах в национальной валюте. Об этом стало известно во вторник, 8 октября — информация появилась на сайте Министерства финансов России.

Как отмечается в публикации, такое решение преследует сразу несколько целей. Прежде всего, РФ и Турция намерены увеличить использование российской и турецкой национальной валюты между странами, а также прийти к созданию инфраструктуры и финансового рынка, которые соответствовали бы такому способу международного расчета. Также ожидается, что решение повысит интерес к национальным валютам у хозяйствующих субъектов.

Стало также известно, что стороны намерены работать над расширением инфраструктуры приема карт платежной системы «МИР» на территории Турецкой Республики. Банки турецкой стороны планируется подключить к российскому аналогу SWIFT. Обе страны намерены развивать трансграничные расчеты при помощи более широкого использования корреспондентских счетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ и КНР во взаимной торговле отказались от доллара.

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