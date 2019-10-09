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  4. Двухлетний сын Собчак «обхитрил» мать, предложив ей пустой стакан из-под сока

Двухлетний сын Собчак «обхитрил» мать, предложив ей пустой стакан из-под сока

, 5:18 Видео 306

Вместо того, чтобы поделиться со звездой напитком, маленький Платон оставил известную телеведущую без него.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак в сторис в Instagram опубликовала забавное видео с участием своего сына. Судя по кадрам, двухлетний Платон готов пойти на любые хитрости, чтобы обрести желаемое. Выпив сок из своего стакана, малыш хотел потянуться к маминому. Однако, понимая, что в таком случае оставит родительницу совсем без напитка, решил подключить смекалку.

Мальчик предложил знаменитости обменяться стаканами: то есть отдать родительнице свой пустой стакан, а взамен получить ее — наполненный соком. Решение Платона рассмешило Ксению.

«Честный обмен получается— поинтересовалась ведущая у своего наследника и, убедившись, что малыша все устраивает, отдала ему свой напиток.

Обрадовавшись, что «хитрый» план удался, Платон с наслаждением выпил сок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак оставила Виторгана сидеть с сыном в день своей свадьбы.

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