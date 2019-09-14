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«Атас!»: Собчак оставила Виторгана сидеть с сыном в день своей свадьбы

, 5:56 Фото 233

Бывший муж телеведущей провел день торжества с их общим ребенком.

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Фото, видео: Instagram @mvitorgan

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 44

В пятницу, 13 сентября, все светское общество сконцентрировало внимание на самом ожидаемом событии осени — свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Однако пока телеведущая отмечала радостное событие, ее бывший супруг — Максим Виторган — сидел с их общим сыном Платоном.

Собчак в белье станцевала на своей свадьбе с мужчинами на каблуках в образе монашек

Instagram @mvitorgan

На своей странице в Instagram актер опубликовал снимок мальчика. На фото Платон сидит в автокресле — на лицо мальчика падает солнечный свет, и малыш довольно улыбается. В подписи к кадру Виторган не стал касаться торжественного события — только пожелал своим поклонникам доброго утра. Однако фолловеры звезды сами напомнили ему о свадьбе Собчак.

«На свадьбу к маме?»

«Мамочка замуж выходит, малыш, за другого дядю, ты сегодня с папой»

«Ксюха выходит замуж — папа сидит с ребенком. Атас!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свадьбу Ксении Собчак также проигнорировала Анастасия Волочкова, которая в прошлом близко дружила с журналисткой. Мероприятие балерина назвала «вакханалией».

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