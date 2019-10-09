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Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом

, 9:53 Видео 931

Певица опубликовала ролик с домашней репетиции.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная дива Анна Нетребко поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором показала настоящее «закулисье». На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди. Потрясающий голос и идеальный стройные ножки звезды в коротких шортиках привели поклонников в неописуемый восторг.

«Испытываю терпение Джузеппе Верди, как Энрико испытывает мое», — подписала пост знаменитость.

Поклонники Анны Нетребко обрадовались возможности наблюдать кумира в домашней обстановке. Безграничный талант и та непосредственность, с которой певица его демонстрирует, привели фанатов в восхищение. В комментариях к видеоролику подписчики оперной дивы оставили множество комплиментов по поводу ее невероятно сильного голоса и стройных длинных ног.

«Голос, внешность, фигура, и идеальнейшие ноги! Прямо ах!»

«Красавица и умничка!»

«Потрясающее сочетание глубокого голоса и Микки!»

«Ноги супер!» — написали фолловеры.

Кадры с домашней репетиции Анны Нетребко посмотрели более 140 тысяч человек. Более 1,2 тысячи поклонников оставили под видеозаписью восхищенные комментарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко в белом парике станцевала в ночнушке, короне и тапках.

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