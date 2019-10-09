Американец отсудил у Johnson&Johnson 8 млрд за выросшую у него женскую грудь

Американская компания Johnson&Johnson выплатит рекордную компенсацию за недостаточно подробную аннотацию к препарату от аутизма. Мужчина получит восемь миллиардов долларов.

После приема таблеток у него выросла женская грудь. Суд признал — о таком побочном эффекте пациента никто не предупреждал, истцу был причинен моральный и физический ущерб.

Представители компании, в свою очередь заявили, что оспорят «ничем не обоснованное решение». После таких огромных выплат холдинг может запросто оказаться на грани банкротства. А ситуацией воспользуются конкуренты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто и зачем подсаживает людей на антидепрессанты. Ученые доказали, что только в 30% случаев препараты дают положительный эффект.