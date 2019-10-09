В пресс-службе правительства Хакасии опровергли информацию об увольнении

Начальник управления пресс-службы правительства Хакасии Ирина Емельянова опровергла появившуюся на днях информацию о своем увольнении. О грядущих изменениях во властных кругах республики сообщило местное интернет-издание «Хакасия Информ».

«Это не так. Ни Максим Усов, ни я… нет таких даже предложений в наш адрес от руководителей. Эта информация не соответствует действительности», — заявила Емельянова в телефонном интервью 5-tv.ru.

Как утверждал автор статьи, сейчас якобы активно ищут замену и Ирине Емельяновой и пресс-секретарю главы правительства Хакасии Максиму Усову. До этого была уволена редактор газеты «Хакасия» Светлана Вахтангишвили. Происходящее издание связывает с прибытием в регион нового руководителя администрации главы Хакасии Николая Миронова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что замерзавшая прошлой зимой Хакасия в самом начале отопительного сезона оказалась на пороге нового энергетического коллапса.