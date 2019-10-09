  1. Пятый канал
  4. В пресс-службе правительства Хакасии опровергли информацию об увольнении

В пресс-службе правительства Хакасии опровергли информацию об увольнении

, 18:53 Эксклюзивное интервью 29

О якобы грядущих перестановках сообщило местное интернет-издание.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: tn-sib.ru, 5-tv.ru

Начальник управления пресс-службы правительства Хакасии Ирина Емельянова опровергла появившуюся на днях информацию о своем увольнении. О грядущих изменениях во властных кругах республики сообщило местное интернет-издание «Хакасия Информ».

«Это не так. Ни Максим Усов, ни я… нет таких даже предложений в наш адрес от руководителей. Эта информация не соответствует действительности», — заявила Емельянова в телефонном интервью 5-tv.ru.

Как утверждал автор статьи, сейчас якобы активно ищут замену и Ирине Емельяновой и пресс-секретарю главы правительства Хакасии Максиму Усову. До этого была уволена редактор газеты «Хакасия» Светлана Вахтангишвили. Происходящее издание связывает с прибытием в регион нового руководителя администрации главы Хакасии Николая Миронова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что замерзавшая прошлой зимой Хакасия в самом начале отопительного сезона оказалась на пороге нового энергетического коллапса.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

19:35
Напавший на людей у синагоги в Галле транслировал все в сеть
19:25
Ледовое побоище: хоккеисты МХЛ устроили массовую драку во время матча
19:10
Порошенко обвинили в махинации с налоговыми декларациями
18:53
В пресс-службе правительства Хакасии опровергли информацию об увольнении
18:29
Каким вырастет малыш, родившийся в дату-перевертыш 9.10.19
18:18
Американец отсудил у Johnson&Johnson 8 млрд за выросшую у него женскую грудь

Сейчас читают

Пелагея заворожила поклонников алым платьем и голыми плечами
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев