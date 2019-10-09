«Принцесса Токсово»: Как экс-участница «Дома-2» стала депутатом в поселке в Ленобласти

Экс-участница «Дома-2» стала депутатом в маленьком поселке Токсово Ленинградской области. Катя Васильева — под этим именем она известна зрителям, в жизни — Екатерина Ковалева. Теперь она человек из народа, а не какая-нибудь звезда.

Правда, после выборов Ковалева приехала в администрацию на Maybach с полусотней охранников. Чем произвела настоящий фурор. И вот настал первый рабочий день. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте посмотрела, как депутат общается с населением. Подробности в репортаже.

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