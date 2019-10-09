Айза Анохина показала фото с «мечом Джедая» во рту

Бьюти-блогер и светская львица Айза Анохина привела в растерянность своих подписчиков в Instagram разместив фото с предметом, напоминающим меч Джедая из «Звездных войн».

На снимке девушка сидит в белоснежном халате, а изо рта торчит нечто, наподобие палки неоново-зеленого цвета.

« Нет, и я не пришла в гости к джедаю Эникену Скайвокеру, и я даже не хвастаюсь размером своего рта. Это я зашла в кабинет ЛОРа », — пояснила она это неоднозначное фото.

Айза пожаловалась, что часто заболевает ангиной, и ко врачу надо было наведываться регулярно. Однако девушка предпочитала снимать все симптомы обычными средствами из аптеки, но обстоятельного обследования не делала, а потому заболевала вновь.

Instagram @aizalovesam

Но на этот раз светская львица взялась за свое здоровье всерьез и обратилась в клинику.

« Доктор сразу же выявил причину моих страданий и устранил ее, я в шоке! Мне промыли миндалины, в которых было черт знает что! И именно это давало постоянное воспаление! Сразу же после процедуры мне стало легче! » — восторженно написала она, добавив, что во рту у нее всего лишь кварцевая лампа.

Первой на этот пост отреагировала певица Рита Дакота, поставив «хохочущие» смайлы. На это Айза ей ответила: «Тебе тоже надо».

«Это хорошо, что такой доктор попался, многие назначают сразу антибиотики», — прокомментировал один из подписчиков.

«Айза, ты умничка, что делаешь рекламу здоровому образу жизни! Это классно быть здоровым!» — отметил другой.

Ранее Айза Анохина пожаловалась, что ей не хватает денег.