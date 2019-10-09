Айза Анохина показала фото с «мечом Джедая» во рту

Бьюти-блогер и светская львица Айза Анохина привела в растерянность своих подписчиков в Instagram разместив фото с предметом, напоминающим меч Джедая из «Звездных войн».
На снимке девушка сидит в белоснежном халате, а изо рта торчит нечто, наподобие палки неоново-зеленого цвета.
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Айза пожаловалась, что часто заболевает ангиной, и ко врачу надо было наведываться регулярно. Однако девушка предпочитала снимать все симптомы обычными средствами из аптеки, но обстоятельного обследования не делала, а потому заболевала вновь.
Но на этот раз светская львица взялась за свое здоровье всерьез и обратилась в клинику.
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Первой на этот пост отреагировала певица Рита Дакота, поставив «хохочущие» смайлы. На это Айза ей ответила: «Тебе тоже надо».
«Это хорошо, что такой доктор попался, многие назначают сразу антибиотики», — прокомментировал один из подписчиков.
«Айза, ты умничка, что делаешь рекламу здоровому образу жизни! Это классно быть здоровым!» — отметил другой.
Ранее Айза Анохина пожаловалась, что ей не хватает денег.