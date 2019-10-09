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В Ингушетии расследуют избиение еще одной семилетней девочки

, 21:24 Видео 100

Отец ребенка уже сознался, что «не справился с эмоциями» и наказал малышку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, пресс-служба МВД по Республике Ингушетия

Очередную малолетнюю жертву домашнего насилия выявили в Ингушетии. Полиция Назрани заинтересовалась роликом, который появился ролик во вторник, 8 октября, в соцсетях. На видео была запечатлена зверски избитая семилетняя девочка, на которой живого места не было от синяков и ссадин.

Как сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Ингушетия, в ходе проверки правоохранители доставили в отделение 39-летнего отца ребенка. Вскоре он сознался, что избил девочку. Мужчина пояснил, что «не справился с эмоциями», потому что малышка легла спать, заперев дверь квартиры, и он смог попасть домой только при помощи спасателей.

Отмечается, что до сих пор семья на учете в органах внутренних дел не состояла и никогда не попадала в поле зрения полиции.

«В настоящее время несовершеннолетняя направлена на судебно-медицинскую экспертизу, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении МВД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал страшную историю семилетней Аиши, тоже из Ингушетии. В июле 2019 года малышка была госпитализирована в тяжелом состоянии с ушибами, ожогами, следами от укусов и старых переломов рук, ребер и даже позвонков. Одну руку врачам пришлось ампутировать. Оказалось, что ребенка избивала родная тетя. Сейчас она арестована.

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