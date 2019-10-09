  1. Пятый канал
  4. Детский омбудсмен в Ингушетии считает, что история с избитой девочкой раздута

Детский омбудсмен в Ингушетии считает, что история с избитой девочкой раздута

, 22:33 Видео 13

По словам уполномоченного по правам ребенка при главе республики, отец просто ударил ребенка два-три раза веником.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Michaela Begsteiger, 5-tv.ru

Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева считает, что историю с избитой отцом семилетней девочкой намерено раздули родственники. По ее словам, с ребенком все в порядке, а ее мама просит оставить семью в покое.

«Там нету ничего. Просто дело в том, что отец, когда выходил на улицу, попросил девочку не закрывать дверь, потому что дома еще маленький ребенок находился. Девочка закрыла дверь и легла спать. А мама была на похоронах бабушки. Два с половиной часа отец бился, поднял тревогу, бил в двери, чтобы девочка проснулась. Она в последнюю комнату пошла и легла. Маленький трехгодовалый ребенок начал плакать. Когда девочка через два с половиной часа открыла дверь, он ее ударил», — рассказала Чахкиева в интервью 5-tv.ru.

Она добавила, что, по словам отца, он два-три раза ударил дочку веником. Как считает уполномоченный по правам ребенка, это «идеальная» семья, «проживают они как мультимиллионеры» и «у этих детей «есть все».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Назрани проводится доследственная проверка по факту появления в соцсетях видео, на котором запечатлена маленькая девочка со следами побоев по всему телу. Для разбирательства в отделение полиции был доставлен 39-летний отец ребенка, который сознался, что «не справился с эмоциями» и наказал дочь, уснувшую, закрывшись в доме.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

22:33
Детский омбудсмен в Ингушетии считает, что история с избитой девочкой раздута
22:19
Мосгаз: в результате утечки газа после ДТП с автобусом никто не пострадал
21:55
ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
21:41
Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков
21:24
В Ингушетии расследуют избиение еще одной семилетней девочки
21:10
Трехлетний малыш спасен в Волгограде от падения с восьмого этажа

Сейчас читают

Айза Анохина показала фото с «мечом Джедая» во рту
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев