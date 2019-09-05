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  4. «Я за тебя пойду под пули»: Павел Воля заставил плакать интернет-сообщество

«Я за тебя пойду под пули»: Павел Воля заставил плакать интернет-сообщество

, 17:16 Видео 177

Трогательный ролик с посвященными дочери Софии стихами меньше чем за сутки посмотрели более миллиона раз.

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Фото, видео : Instagram @pavelvolyaofficial

Павел Воля в один момент разрушил свой образ саркастичного циника и в буквальном смысле заставил плакать интернет-сообщество, опубликовав на своей странице в Instagram невероятно трогательные стихи, посвященные его четырехлетней дочери Софии. Нежное поэтическое послание резидент Comedy Club читает сам за кадром трехминутного ролика. На заставке — не менее трогательная фотография: Павел крепко держит в объятиях маленькую девочку.

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«София, говорю и таю

Пять букв для папы, словно мед

Я повторяю и летаю,

Ты — моя дочка, мой полет,

Мои малюсенькие крылья

Для небывалой высоты.

И я не помню, кем уж был я,

Пока не появилась ты.

Я так влюблен в тебя по уши

И так я над тобой дрожу

Что я готов дыханье слушать,

вокруг колясочки хожу», — говорится в стихотворении.

И далее:

«Довольно о себе, папуля,

Смени пластинку, дорогой

Я за тебя пойду под пули,

Но этот путь — он только мой».

Пронзительное посвящение пользователи Instagram послушали более миллиона раз меньше чем за сутки.

«Офигеть, как мастерски Паша Воля доводит до слез! Очень трогательно».

«Столько искренности, тепла, любви! Настоящий отец!»

«Сейчас пол страны захотят от вас родить».

«Самые восхитительные стихи, которые я когда-либо слышала или читала! Столько любви и тепла в них! Браво! Счастья вашей семье!

«Гимн всех отцов своим дочкам, Паша низкий поклон тебе. Спасибо, Человечище!».

«Лучшее, что было за все существование инстаграма!», — комментируют поклонники.

Как ранее писал 5-tv.ru, у Павла Воли и российской гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой двое детей — шестилетний Роберт и четырехлетняя София. Семья проводит много времени вместе и регулярно делится фото и видео с поклонниками.

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