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  4. Меркель и Зеленский оценили возможность встречи в «нормандском формате»

Меркель и Зеленский оценили возможность встречи в «нормандском формате»

, 6:48 Эфирная новость 36

Канцлер Германии в телефонном разговоре с президентом Украины обсудила саммит в нормандском формате.

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Фото, видео: Wolfgang Kumm/dpa/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 197

Транзит российского газа в Европу стал одной из тем телефонного разговора Ангелы Меркель и Владимира Зеленского. Лидеры Германии и Украины подчеркнули: соглашения об этом важно достичь как можно скорее.

Также Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в зоне конфликта в Донбассе. И сошлись во мнении, что все условия для встречи глав стран «нормандской четверки» выполнены.

Правда, реальное положение дел говорит об обратном. Свои обязательства по отводу войск от линии разграничения Киев так и не выполнил. Уже дважды по вине украинской стороны это срывалось. Новую попытку, как ожидается, предпримут сегодня днем.

Тема:
Украинский кризис 197
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