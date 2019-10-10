Меркель и Зеленский оценили возможность встречи в «нормандском формате»

Транзит российского газа в Европу стал одной из тем телефонного разговора Ангелы Меркель и Владимира Зеленского. Лидеры Германии и Украины подчеркнули: соглашения об этом важно достичь как можно скорее.

Также Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в зоне конфликта в Донбассе. И сошлись во мнении, что все условия для встречи глав стран «нормандской четверки» выполнены.

Правда, реальное положение дел говорит об обратном. Свои обязательства по отводу войск от линии разграничения Киев так и не выполнил. Уже дважды по вине украинской стороны это срывалось. Новую попытку, как ожидается, предпримут сегодня днем.