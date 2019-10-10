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  4. В честь своего дня рождения ВКонтакте запустила обновление для Pixel Battle

В честь своего дня рождения ВКонтакте запустила обновление для Pixel Battle

, 14:21 59

По сложившейся традиции каждый пользователь соцсети может поучаствовать в создании интерактивного полотна.

Фото: ВКонтакте

Свое тринадцатилетие ВКонтакте отметила обновленным Pixel Battle. В честь праздника мини-приложение получило множество новых возможностей. «Битва пикселей», впервые прошедшая на просторах соцсети два года назад, на этот раз станет еще увлекательнее, чем прежде.

Игроки рисуют на общем интерактивном графическом полотне рисунок, при этом у каждого из пользователей могут закрашивать только по одному пикселю в минуту. Для того чтобы создать полноценное изображение, участникам «сражения» необходимо действовать согласованно. Играть можно как за себя, так и за сообщество, для чего требуется заходить в приложение из него. В этом году поклонников Pixel Battle ждет сюрприз: на интерактивном графическом полотне спрятаны особенные пиксели. Игроки, которые их зарисуют, получат в подарок стикерпак на выбор.

ВКонтакте

Среди других бонусов — возможность взрывать соседние пиксели, на время замораживать изменение точки или закрашивать сразу несколько пикселей за минуту. Администраторам сообществ доступна функция создания чатов в мини-приложении, где пользователи смогут вместе обсуждать стратегию или вести диалог. Специальный приз от ВКонтакте ждет тех, кто зарисует 13 точек, кроме того, соцсеть предлагает отправить друзьям 13 бесплатных подарков с праздничным Спотти.

Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске в ВКонтакте приложения Worki, которое позволит искать работу через соцсеть.

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