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  4. Уже? Звезда «Дома-2» разводится через четыре месяца после свадьбы

Уже? Звезда «Дома-2» разводится через четыре месяца после свадьбы

, 6:24 73

25-летняя Ольга Жарикова призналась, что уже занялась бракоразводным процессом. Поводом стало неприемлемое для девушки поведение мужа.

Фото: Instagram @jaricowa

Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова разводится с мужем спустя четыре месяца после свадьбы. Девушка уже подала все необходимые для этого документы.

На странице Жариковой в Instagram не осталось и напоминания о некогда бурном чувстве — в профиле нет ни фотографий со свадьбы, ни характерных для влюбленных романтических совместных снимков. Примечательно, что со своим супругом — Виктором Соловьевым — девушка была знакома еще до участия в проекте. Во время съемок Ольга строила отношения с Александром Гобозовым, однако после ухода с телестройки пара распалась, и Жарикова обратила свое внимание на давнего друга.

Однако решение создать семью с давним приятелем, по словам самой звезды «Дома-2», оказалось не самым удачным. Незадолго до свадьбы Соловьев набросился на нее с кулаками. Однако Ольга простила побои, и церемония состоялась. Вот только крутой нрав Виктора обручальное кольцо вовсе не смирило — по заверениям супруги, он постоянно был с ней груб и продолжал поднимать руку. Кроме того, Соловьев регулярно переписывался с другими женщинами.

«Мы уже подали заявление на развод. Я буду менять фамилию, так как после свадьбы стала Соловьевой-Жариковой. Теперь хочу быть просто Жариковой», — цитирует Ольгу StarHit.

Сам Соловьев слова своей жены не подтверждает, подчеркивая, что об этом ему ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, в каком возрасте чаще всего разводятся россияне.

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