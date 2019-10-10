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  4. Под Калугой в ДТП с маршруткой погибли четыре человека, еще шестеро травмированы

Под Калугой в ДТП с маршруткой погибли четыре человека, еще шестеро травмированы

, 18:40 112

Самосвал врезался в пассажирский микроавтобус, грубо нарушивший ПДД.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

На трассе в Калужской области микроавтобус столкнулся с самосвалом в четверг, 10 октября. В результате аварии четыре человека скончались, еще шестеро получили травмы.

Микроавтобус «Газель» осуществлял движение по маршруту Москва-Гомель. Маршрутка выезжала с заправочной станции и пыталась развернуться на проезжей части, несмотря на сплошную разметку. В результате грубого нарушения ПДД, пассажирский микроавтобус был снесен самосвалом Scania. Жертвами трагической аварии стали четыре человека, еще шестеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Четыре человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии в ближайшее медучреждение. На месте работают правоохранительные органы.

По предварительной информации, все находящиеся в микроавтотбусе пассажиры использовали систему BlaBlaCar.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Mercedes насмерть сбил четырехлетнего малыша на переходе в Казани.

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