Под Калугой в ДТП с маршруткой погибли четыре человека, еще шестеро травмированы

На трассе в Калужской области микроавтобус столкнулся с самосвалом в четверг, 10 октября. В результате аварии четыре человека скончались, еще шестеро получили травмы.

Микроавтобус «Газель» осуществлял движение по маршруту Москва-Гомель. Маршрутка выезжала с заправочной станции и пыталась развернуться на проезжей части, несмотря на сплошную разметку. В результате грубого нарушения ПДД, пассажирский микроавтобус был снесен самосвалом Scania. Жертвами трагической аварии стали четыре человека, еще шестеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Четыре человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии в ближайшее медучреждение. На месте работают правоохранительные органы.

По предварительной информации, все находящиеся в микроавтотбусе пассажиры использовали систему BlaBlaCar.

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