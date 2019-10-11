Частные судебные приставы могут появиться в России

В России может появиться новая профессия — частный судебный пристав. Это инициатив Торгово-промышленной палаты. Новая служба сможет взыскивать долги с компаний и фирм, как и государственные судебные приставы.

Например, вас обманули, вы подали в суд, выиграли и хотите получить компенсацию — частный пристав сможет сделать это быстрее и с большим рвением, ведь он работает за процент. Не будет ли перекосов как с коллекторами, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минюст хочет наделить приставов правом взламывать двери.