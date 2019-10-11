Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!

Этот этап вашей жизни учит вас умению устанавливать границы. Никто не может войти в ваше священное пространство, по крайней мере, без вашего разрешения. Когда имеешь дело с чересчур наглыми коллегами, защищай свои границы до конца. Возможно, они принимали вас как должное в прошлом. Но сегодня вы не должны дать им на себе «ездить».

Вселенная не хочет вас достать и доконать. Перестаньте быть драматичным. Отпустите то, что больше не служит вам, и скажите «да» трансформации. Поверьте — сейчас вы становитесь больше, чем когда-либо прежде. Что касается вещей, которые отнимают у вас против воли — они с самого начала не принадлежали вам.

Те из вас, кто планирует вернуться домой в эти выходные для воссоединения семьи или жаждет провести некоторое время дома, могут быть разочарованы. Существует слишком много работы, которая требует вашего внимания. Если ваш труд больше не является источником радости, пришло время пересмотреть жизненные принципы. Простое нытье о проблемах своим друзьям и коллегам не принесет желаемых изменений.

Проблема в том, что мы часто убеждаем себя, что силы работают против нас. Хотя, на самом деле, они являются нашими соучастниками в этом путешествии. Нет ничего хорошего или плохого — это все наше восприятие реальности, которое мы окрашиваем сами. Возвышение над вашими обстоятельствами поможет понять, что все, что происходит, является замаскированным благословением. Кстати, если ваше здоровье страдает, пришло время взять происходящее в свои руки.

Водолеи, максимально используйте то, что Вселенная предлагает вам прямо сейчас. Овны, в этот день, перестаньте считать, что все происходящее работает исключительно против вас. Рак, откажите людям в возможности использовать вас в корыстных целях. Тельцы, простое нытье о проблемах своим друзьям и коллегам не принесет желаемых изменений — пора действовать!

♌ Лев

Разница между вами и другими людьми? Вы гордитесь тем, что сделали для достижения собственной цели. Вы, кажется, нашли свое предназначение, иначе говоря, причину и смысл своего существования. Но вы знаете, что эмоциональное и творческое удовлетворение не может быть достигнуто только профессиональными успехами. Потратьте немного времени сегодня, чтобы сделать вещи, которые помогут вам восстановить внутренний баланс.

Космический совет: берегите свою творческую сторону.

♍ Дева

Если жизнь кажется вопросом с множеством вариантов ответа, то это только потому, что это действительно так. Изучите каждый из вариантов. Призовите свое высшее «Я» для руководства. Проверьте свои долгосрочные цели, прежде чем принять решение. Это поможет вам выбрать путь, который приведет вас в «золотое» будущее. Выбор себя никогда не бывает плохим.

Космический совет: правильный выбор приведет вас в счастливое будущее.

♎ Весы

Осторожно! Конфликт внутри начинает влиять на ваши отношения с другими. Постоянные столкновения — это напоминание о том, что вы позволяете своему эго взять верх над собой. Этот день требует нот вас немного самоанализа. Простая десятиминутная медитация поможет вам понять, откуда исходит ваш гнев. Помните, как только вы научитесь наблюдать за своими спусковыми механизмами, в мире не останется сил, способных справиться с вами.

Космический совет: понять источник вашего гнева.

♏ Скорпион

По-настоящему стоящее никогда не дается легко, Скорпион. Возможности, возможно, были преподнесены вам на серебряном блюдце. Однако вам все еще предстоит много трудиться. В этом секрет перехода от среднего к превосходному. Сфокусируйтесь на главном, не отвлекайтесь на второстепенные вещи. Деактивируйте свои учетные записи в социальных сетях, если это необходимо. Сохранение свободного пространства — еще один способ не отвлекаться от того, что действительно важно.

Космический совет: сосредоточьтесь на чем-то одном.

♐ Стрелец

Вселенная предоставляет вам день, в который могут исполниться любые желания. Радость и смех обещают быть вашими постоянными спутниками сегодня, вместе с горсткой приятных сюрпризов. Оставайся открытым, Стрелец. Позвольте себе испытать магию в любой момент. Это также время материального изобилия. Вы в состоянии позволить себе комфорт, который когда-то был далекой мечтой. Космический совет: готовьтесь жить лучшей жизнью.

♑ Козерог

Рай — это не утопическая концепция. Это то, что существует внутри вас. Не выбирайте себе участь гореть в аду, когда можете создать мирную и гармоничную жизнь. Подумайте о том, что удерживает вас в темноте. Есть ли какие-то ядовитые отношения, от которых вы не хотите отказываться? Или какие-либо негативные разговоры с самими собой, в которых вы принимаете участие? Направьте своего внутреннего Бога разрушения на разрыв всех токсичных связей. Космический совет: двигайтесь от тьмы к свету.

♒ Водолей

Вы не можете вернуться во времени и изменить прошлое. Как только вы это поймете, многое в вашей жизни изменится. То, что вы действительно контролируете — это сейчас. Не упустите текущие возможности, только потому, что вы полны сожаления о былых поступках. Эта глава вашей жизни также требует определенной степени отпущения. Есть ли кто-то, кого нужно прощать? В конце концов, мы все люди.

Космический совет: максимально используйте то, что вам предлагают прямо сейчас.

♊ Рыбы

Проблема в том, что вы проводите слишком много времени, наблюдая за другими. Вы забываете удовлетворять свои собственные потребности. Способность любить безоговорочно — это действительно сила, которой обладают немногие люди. Тем не менее, вы не можете быть полностью предоставлены другим, пока не наполните собственную чашу. Обучение тому, как нужно давать взаимность, поможет найти эмоциональное удовлетворение, которое вы ищете.

Космический совет: сначала рассмотрите свои собственные эмоциональные потребности.

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