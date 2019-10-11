Адвокаты экс-короля Малайзии обвинили Оксану Воеводину в клевете

Адвокаты экс-короля Малайзии Мухаммада V назвали фальшивой информацию, озвученную в одном из интервью бывшей супругой монарха Оксаной Воеводиной.

«Мисс Москва — 2015» рассказала, что весной этого года ей пришлось продать почти за четверть миллиона долларов обручальное кольцо, чтобы оплатить пребывание и тяжелые роды в одной из клиник Швейцарии.

Юристы монарха требуют опровержения данной информации и потребовали не вмешиваться в частную жизнь их клиента.

Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V состоялась в июне 2018 года. Ради этого 49-летнему правителю пришлось отречься от престола, а Оксана приняла ислам и взяла имя Рихана. В мае 2019 у пары родился сын. Однако уже в июле малайзийские СМИ сообщили о разводе.