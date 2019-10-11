  1. Пятый канал
  4. Адвокаты экс-короля Малайзии обвинили Оксану Воеводину в клевете

Адвокаты экс-короля Малайзии обвинили Оксану Воеводину в клевете

, 8:29 254

«Мисс Москва — 2015» утверждала, что продала обручальное кольцо, чтобы оплатить роды их совместного ребенка в швейцарской клинике.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Адвокаты экс-короля Малайзии Мухаммада V назвали фальшивой информацию, озвученную в одном из интервью бывшей супругой монарха Оксаной Воеводиной.

«Мисс Москва — 2015» рассказала, что весной этого года ей пришлось продать почти за четверть миллиона долларов обручальное кольцо, чтобы оплатить пребывание и тяжелые роды в одной из клиник Швейцарии.

Юристы монарха требуют опровержения данной информации и потребовали не вмешиваться в частную жизнь их клиента.

Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V состоялась в июне 2018 года. Ради этого 49-летнему правителю пришлось отречься от престола, а Оксана приняла ислам и взяла имя Рихана. В мае 2019 у пары родился сын. Однако уже в июле малайзийские СМИ сообщили о разводе.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.74
-0.36 71.30
-0.15
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!

Последние новости

9:34
Харламов устал от лишнего веса и отказался есть на публике
9:18
В Саратове машина скорой помощи с пациентом перевернулась после ДТП
9:07
В результате взрыва на иранском танкере нефть попала в Красное море
8:58
Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девочки
8:47
Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh намекнули фанатам на воссоединение
8:36
Взрыв прогремел на танкере нефтяной компании Ирана в Красном море

Сейчас читают

Видео: В Саратове во время поисков пропавшей девочки были найдены детские вещи
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев