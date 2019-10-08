Оксане Воеводиной пришлось заложить кольцо стоимостью 16 миллионов рублей

Оксане Воеводиной пришлось расстаться с обручальным кольцом стоимостью более 16 миллионов рублей, которое подарил ей бывший король Малайзии Мухаммад V Фариса. Это было авторское изделие известного ювелира Джейкоба Арабо, такое же есть у Виктории Бекхэм, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, муж бросил 27-летнюю «Мисс Москва-2015», когда она была на четвертом месяце беременности. Заложить драгоценность ей пришлось, чтобы оплатить лечение в швейцарской клинике.

«Я не скажу, за какую цену я его продала, но это было в три раза меньше его стоимости. Я использовала эти деньги, чтобы оплатить свои медицинские счета в Швейцарии, так как рисковала потерять ребенка», — рассказала изданию сама Оксана.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Воеводина потребовала от бывшего короля Малайзии после развода квартиру в Москве за 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 640 миллионов и почти два миллиона рублей ежемесячно на содержание сына.

Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V состоялась в июне 2018 года. ради этого 49-летнему правителю пришлось отречься от престола, а Оксана приняла ислам и взяла имя Рихана. В мае 2019 у пары родился сын. Однако уже в июле малазийские СМИ сообщили о разводе.