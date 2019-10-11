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  4. Треть жителей Волхова в Ленобласти остались без холодной воды

Треть жителей Волхова в Ленобласти остались без холодной воды

, 9:48 72

Коммунальщики ликвидируют масштабную аварию, лишившую элементарного блага цивилизации 14 тысяч человек.

Фото: ВКонтакте @vodokanallo

Порядка 14 тысяч жителей Волхова в Ленинградской области остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, произошедшей вечером, 10 октября, на магистральном водоводе Леноблводоканала. Сразу после нее число «обезвоженных» достигало порядка 20 тысяч человек, однако затем его удалось уменьшить.

Как сообщили в Ленобводоканале, авария произошла на трубе диаметром 500 миллиметров. В настоящее время задействована резервная труба, однако ее диаметр значительно меньше.

ВКонтакте @vodokanallo

Коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения в первую очередь для школ, детсадов, поликлиник.

Население Волхова составляет почти 45 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинской области село с пятью тысячами жителей осталось без питьевой воды почти на неделю.

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Треть жителей Волхова в Ленобласти остались без холодной воды

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