Треть жителей Волхова в Ленобласти остались без холодной воды

Порядка 14 тысяч жителей Волхова в Ленинградской области остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, произошедшей вечером, 10 октября, на магистральном водоводе Леноблводоканала. Сразу после нее число «обезвоженных» достигало порядка 20 тысяч человек, однако затем его удалось уменьшить.

Как сообщили в Ленобводоканале, авария произошла на трубе диаметром 500 миллиметров. В настоящее время задействована резервная труба, однако ее диаметр значительно меньше.

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Коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения в первую очередь для школ, детсадов, поликлиник.

Население Волхова составляет почти 45 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинской области село с пятью тысячами жителей осталось без питьевой воды почти на неделю.