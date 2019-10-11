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«Кудряшка Катя»: Варнава удивила фанатов новым имиджем

, 10:19 Фото 554

Звезда Comedy Woman предложила подписчикам последовать ее примеру.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Артистка Екатерина Варнава предстала перед фолловерами в свежем образе. Участница телепроекта Comedy Woman сделала селфи для Instagram, на котором выглядит невероятно кудрявой. Парик ли это или уже измененные волосы артистки — не ясно. Как бы там ни было, пользователи соцсети едва узнали любимицу на новом фото.

«Ну шо, эта осень вызвала в вас непреодолимое желание сделать что-то новое? Меняемся?» — написала в посте Варнава (орфография автора сохранена).

Instagram @kativarnava

Далеко не все подписчики приняли обновленную артистку и отозвались на ее призыв. Привычный имидж длинноволосой и знающей себе цену блондинки многим остался милей.

«Тихий ужас»;

«Птицы гнездо на голове свили?» — недружелюбно отреагировали в комментариях.

Однако верные поклонники остались на стороне Екатерины.

«Вы на итальянку похожи в этом парике. Вам очень идет такая прическа»;

«Кудряшка Катя», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава заставила мужчину застегивать ей босоножки.

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