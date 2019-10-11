СК РФ опубликовал допрос подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Следственный комитет России опубликовал отрывок из допроса подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, а также кадры из гаража, где было найдено ее тело.

Во время беседы со следователями, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в совершении страшного преступления.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала о мотивах задержанного по подозрению в убийстве мужчины. На допросе он пояснил, что ранее незаконно завладел не принадлежащим ему гаражом. А когда проходящая мимо девочка поинтересовалась, является ли он его хозяином, испугался, что его действия раскрыты.