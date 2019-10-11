Истинные поклонники Пугачевой встали на защиту ее образа без макияжа

Фотография всенародно любимой певицы Аллы Пугачевой без макияжа разделила многомиллионную армию поклонников на два лагеря.

В соцсетях появился снимок, на котором Примадонна во время прогулки с дочкой Лизой запечатлена без привычного макияжа. Многие пользователи крайне разочаровались внешним видом своего кумира, отметив внушительные мешки под глазами и «поплывший» овал лица.

Но истинные фанаты Аллы Борисовны объяснили это ее солидным образом, ведь артистка в марте этого года отметила 70-летие. Они предупредили, что хейтеры в этом возрасте будут выглядеть не лучше, и напомнили, что даже такие звездные «небожители» иногда нуждаются в отдыхе от косметики.

Однако все согласились, что фото было сделано несколько лет назад, так как Лиза выглядит младше своего нынешнего пятилетнего возраста.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Алла Пугачева анонсировала показ своего юбилейного концерта в кинотеатрах.