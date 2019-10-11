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  4. Ирина Пегова показала фанатам «детальки» своей внешности

Ирина Пегова показала фанатам «детальки» своей внешности

, 15:50 Фото 1 184

Актриса сделала фотографии с нанесенным на лицо макияжем, но косметика не скрыла ее возраст.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова регулярно делится с подписчиками в Instagram откровенными фотографиями. Но в отличие от многих российских звезд ее откровенность не сводится лишь к демонстрации прелестей тела. Артистка не пытается выглядеть значительно моложе своих лет и нередко преподносит фанатам честные, казалось бы, неудобные фото.

Впрочем, стесняться ей нечего. В 41 год звезда экрана замечательно выглядит без «пластики» и при желании тоже появляется на публике в раскрепощенном виде.

Instagram @pegovairina

На очередных снимках для соцсети Пегова показывается поклонникам крупным планом без фотошопа. Эту подборку кадров она назвала «Детальки». Нанесенная на лицо косметика не скрывает ее возрастные особенности. Однако едва ли фанаты упрекнут любимицу в недостатках — за эту естественность Ирину и ценят.

«В любом возрасте своя прелесть»;

«У вас нет лишних деталек, вы безупречны»;

«Отлично выглядите!»

«Ирина! Какая же вы красивая! Любуюсь вами каждый раз!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что уставшая от разъездов Ирина Пегова поблагодарила фанатов за «магию» поддержки.

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