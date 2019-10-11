Экс-участница «Дома-2» рассказала, почему не может забеременеть

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко опровергла слухи о своей второй беременности. В интервью StarHit мама очаровательного пятилетнего мальчика призналась, что даже если бы очень захотела забеременеть, это пока невозможно.

«Даже если бы у меня было огромное желание забеременеть, вряд ли это получится, ведь я сейчас свободна. Как разошлась с бывшим мужем — а это было почти четыре года назад, — до сих пор одна», — рассказала Алиана.

Она не отрицает, что за ней ухаживают разные мужчины, но связывать свою жизнь ни с одним из них бывшая телезвезда не собирается.

«Не хочу заводить отношения ради отношений, ведь я девушка взрослая, у меня ребенок. В нашу семью, состоящую из меня и Роберта, впускать чужого не буду. Если влюблюсь — тогда да», — заявила Устиненко.

На телестройке Алиана познакомилась с другим участником проекта Александром Гобозовым и в 2013 году вышла за него замуж. Вскоре у них родился сын Роберт. Брак был бурным, пара несколько раз расходилась и вновь играла свадьбу. И наконец, в 2017 супруги развелись окончательно. При этом, как утверждает Устиненко, сумели остаться друзьями, вместе ведут бизнес и воспитывают ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Алианы Устиненко Александр Гобозов серьезно пострадал в ДТП.