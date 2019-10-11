Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание

Семья актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и опубликовала первые посты в социальной сети, посвященные ее состоянию здоровья. Публикации появились на официальной странице актрисы в Instagram.

Деталей близкие не раскрыли, лишь опровергли то, что в последние дни шокировало заголовками. В частности, информацию Telegram-канала Mash, который заявил о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. По данным издания, она якобы находится в состоянии сопора (в этом состоянии больной не реагирует на окружающую обстановку и не отвечает на вопросы — Прим.ред.).

Семья актрисы в очередной раз подчеркнула важность тайны личной жизни.

«Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право», — говорится в обращении.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной информации, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностирована четвертая стадия рака головного мозга. Она была экстренно госпитализирована 13 сентября. В настоящее время, она переведена для дальнейшего лечения в клинику в Подмосковье, которая находится под усиленной охраной. 48-летнюю актрису ежедневно навещают члены семьи, постоянно находятся с ней и обеспечивают всем необходимым.