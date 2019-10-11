  1. Пятый канал
  4. Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание

Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание

, 20:18 889

Близкие, продолжающей борьбу со страшной болезнью актрисы, опровергли информацию о серьезном ухудшении ее здоровья.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Елизавета Карпушкина, 5-tv.ru

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 43

Семья актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и опубликовала первые посты в социальной сети, посвященные ее состоянию здоровья. Публикации появились на официальной странице актрисы в Instagram.

Деталей близкие не раскрыли, лишь опровергли то, что в последние дни шокировало заголовками. В частности, информацию Telegram-канала Mash, который заявил о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. По данным издания, она якобы находится в состоянии сопора (в этом состоянии больной не реагирует на окружающую обстановку и не отвечает на вопросы — Прим.ред.). 

Семья актрисы в очередной раз подчеркнула важность тайны личной жизни.

«Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право», — говорится в обращении.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной информации, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностирована четвертая стадия рака головного мозга. Она была экстренно госпитализирована 13 сентября. В настоящее время, она переведена для дальнейшего лечения в клинику в Подмосковье, которая находится под усиленной охраной. 48-летнюю актрису ежедневно навещают члены семьи, постоянно находятся с ней и обеспечивают всем необходимым.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 43
9 окт
Мать навестила Анастасию Заворотнюк в реабилитационном центре
8 окт
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
8 окт
Представители Анастасии Заворотнюк отказались комментировать выписку актрисы
6 окт
Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
29 сент
Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина написала завещание
28 сент
Медработница попыталась продать СМИ фото и видео больной Заворотнюк
24 сент
Дочь Заворотнюк попросила журналистов «не спекулировать» на теме здоровья матери
19 сент
Врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы
15 сент
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
15 сент
Врач назвал симптомы рака головного мозга

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!

Последние новости

21:46
Дональд Трамп выбрал нового посла США в РФ
21:30
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
21:16
«Я буду в искусстве»: Шнуров сказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»
21:02
Сомнительное улучшение жилищных условий получили десятки семей Выборга
20:48
«Вы купались голыми в море?» Воробьев смутил поклонниц вопросом и сексуальным фото
20:34
Акции «Яндекса» рухнули на 20% на торгах 11 октября

Сейчас читают

Сябитова объяснила, почему женщины не испытывают влечения к заботливым мужчинам
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев