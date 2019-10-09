Мать навестила Анастасию Заворотнюк в реабилитационном центре

Знаменитую актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк, которая по некоторой информации проходит лечение в реабилитационном центре от онкологического заболевания, ежедневно навещает мама.

Как стало известно 5-tv.ru, с ней постоянно находятся родные и близкие. По словам пациентов центра, мама каждый день приносит ей все необходимое.

Накануне стало известно, что после лечения в столичной клинике Заворотнюк была выписана в минувшие выходные и переведена в реабилитационный центр со строжайшей охраной. Посторонних туда не пускаю.

Официальных комментариев от семьи или представителей звезды о состоянии ее здоровья так и не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Анастасия Заворотнюк была экстренно госпитализирована 13 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья. По некоторым данным у нее диагностирована четвертая стадия рака головного мозга.