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  4. Мать навестила Анастасию Заворотнюк в реабилитационном центре

Мать навестила Анастасию Заворотнюк в реабилитационном центре

, 15:04 1 964

Знаменитая актриса и телеведущая была переведена туда из столичной клиники несколько дней назад.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 42

Знаменитую актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк, которая по некоторой информации проходит лечение в реабилитационном центре от онкологического заболевания, ежедневно навещает мама.

Как стало известно 5-tv.ru, с ней постоянно находятся родные и близкие. По словам пациентов центра, мама каждый день приносит ей все необходимое.

Накануне стало известно, что после лечения в столичной клинике Заворотнюк была выписана в минувшие выходные и переведена в реабилитационный центр со строжайшей охраной. Посторонних туда не пускаю. 

Официальных комментариев от семьи или представителей звезды о состоянии ее здоровья так и не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Анастасия Заворотнюк была экстренно госпитализирована 13 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья. По некоторым данным у нее диагностирована четвертая стадия рака головного мозга.

 

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 42
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