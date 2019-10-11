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  4. На конкурс «Лидеры России» по направлению «Финансы и технологии» подано 15 тысяч заявок

На конкурс «Лидеры России» по направлению «Финансы и технологии» подано 15 тысяч заявок

, 22:25 20

Что ожидает тех, кто пройдет жесткий отбор рассказал глава «Сбербанка» Герман Греф.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Лызлова, 5-tv.ru

На конкурсе молодых управленцев «Лидеры России», который стартовал неделю назад, 15 тысяч заявок было подано на участие в профильном направлении «Финансы и технологии», предложенном «Сбербанком» и его главой Германом Грефом. Об этом председатель правления банка сообщил в пятницу, 11 октября, в беседе с журналистами.

Он уточнил требования к кандидатам: знание английского языка на уровне выше среднего, наличие высшего естественно-научного, технического или математического образования, управленческий опыт не менее пяти лет и возраст до 50 лет. По словам Германа Грефа, партнерами в данном направлении в этом году выступают компании из экосистемы «Сбербанка», но организаторы уже думают над тем, чтобы в будущем расширить этот круг.

«Победители получат, думаю, это самое главное что они получат, новые возможности карьерного продвижения и предложения о работе в компаниях-участниках (сегодня это компании экосистемы Сбербанка) и менторство. Пять человек получат менторов из числа членов правления Сбербанка, а также девять человек из числа руководителей наших компаний дочерних, и оставшиеся победители будут иметь в качестве менторов наших руководителей территориальных банков», — отметил глава «Сбербанка».

Кроме того, прошедшие отбор смогут пройти цикл обучения на совместной программе «Сбербанка» и Imperial College London, а также получат доступ к учебным курсам и библиотеке.

«Ну и самое главное, наверное, это все-таки возможность и общение с людьми, которые сегодня определяют техническую политику и финансовую политику в стране. Ну и может быть уточнение своего жизненного трека, и может быть изменение своего жизненного трека», — заключил Герман Греф.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, о нововведениях на конкурсе «Лидеры России» рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Помимо технологий и финансов в этом году появились еще два специальных направления: здравоохранение и наука.

 

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