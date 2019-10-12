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  4. «Треш!» Актриса Ирина Горбачева снялась в клипе с драконом

«Треш!» Актриса Ирина Горбачева снялась в клипе с драконом

, 9:46 16

Звезда записала трек и приняла участие в съемках весьма креативного видеоролика к нему.

Фото: YouTube @АГОНЬ

Российская актриса театра и кино 31-летняя Ирина Горбачева решила попробовать себя в новом амплуа и снялась в клипе. Звезда записала трек «Бомба» вместе с экс-участниками музыкальной группы Quest Pistols, которые теперь объединились в коллектив «Агонь». На трек творческая команда сняла красочный оригинальный видеоролик.

Сюжет нового клипа весьма необычен — в начале ролика Ирину Горбачеву похищает и уносит в закат в когтистых лапах… дракон. «Артхаусное» видео, несмотря на странный сценарий, вызвало у поклонников актрисы бурю положительных эмоций.

В комментариях к публикации на Youtube-канале зрители оставили множество восхищенных комплиментов всей съемочной команде и Ирине Горбачевой, в частности. Фанатов впечатлил сильный голос артистки и ее невероятная харизма. Многие подписчики отметили, что странность клипа его только красит.

«Клевая треш-эстетика!»;

«Мне нужно больше поющей Горбачевой!»

«Ирина так органично влилась!»

«Креативно, свежо, качественно!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирину Горбачеву вместе со съемочной группой обстреляли в КБР.

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