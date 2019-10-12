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Видео: Дональд Трамп изобразил половой акт перед избирателями

, 4:36 Видео 37

Президент выступил перед сторонниками в Миннесоте.

Фото: Zuma\TASS

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Миннесоте поразил собравшихся неловкой имитацией сексуальной сцены.

 
 
 
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#TrumpMinneapolis #DonaldTrump #trumprally #maga

Публикация от Daily Hourly (@dailyhourly)

По информации Independent, президент США напомнил избирателям о текстовой переписке бывшего агента ФБР Питера Стрзока с любовницей — адвокатом Лизой Пейдж. В своих сообщениях они обсуждали действия против Дональда Трампа во время проведения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера насчет якобы произошедшего «российского вмешательства».

Американский лидер разыграл эмоциональный диалог, который показался многим журналистам имитацией секса.

Трамп ударил рукой по трибуне и практически простонал, изображая диалог Питера и Лизы: «Я люблю тебя, Лиза» и «Я тоже люблю тебя, Питер», после чего принялся повторять «Лиза, люблю тебя, Лиза!». Публика, судя по всему, была в восторге. Все смеялись и аплодировали.

В 2017 году ФБР уволило Питера Стрзока, который якобы хотел помешать избранию Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Белого дома хочет проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи.

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