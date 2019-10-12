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Стивен Сигал отказался считать Нурмагомедова лучшим в MMA

, 8:39 106

Голливудский актер хотел бы дать российскому бойцу важный совет.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в Россию, чтобы посетить Международный фестиваль айкидо. Во время спортивного мероприятия знаменитость поделился мнением о российском бойце смешанных единоборств (MMA) Хабибе Нурмагомедове, пишет .

По словам Стивена Сигала, 31-летний российский боец действительно является одним из сильнейших в мировом спортивном сообществе на сегодняшний день. Однако, по мнению актера, Нурмагомедову, чтобы стать номером один на всей планете, кое-чего не хватает.

«Назвал бы я его лучшим в MMA на данный момент? Нет», — заявил Сигал и добавил, что хотел бы дать российскому бойцу один совет, но какой — не уточнил.

Хабиб Нурмагомедов в настоящий момент занимает вторую строчку в списке лучших бойцов всего мира и является обладателем пояса UFC в легком весе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России голливудский актер провел «открытый урок» по айкидо для еще одного представителя ММА — Александра Емельяненко. Стивен Сигал раскрыл россиянину секреты мастерства для уверенной победы.

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