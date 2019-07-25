«Это было непросто»: 36-летняя Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз

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Американская актриса призналась, что снова забеременеть ей было не так-то легко.

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Фото, видео : Instagram @annehathaway

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй поделилась с поклонниками радостной новостью о том, что вскоре снова станет мамой.

36-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с заметно округлившимся животом.

Instagram @annehathaway

«Это не для роли… А вообще кроме шуток, все, кто сталкивался с бесплодием и адом зачатия, знайте — ни одна из моих беременностей не давалась мне просто. Посылаю вам дополнительные лучи любви», — гласит подпись к снимку.

Удивленные и радостные комментарии к публикации оставили многие знаменитости — модель Лили Олдрижд, сценарист Келли Оксфорд, режиссер Нэнси Мейерс и многие другие.

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Судя по всему, Хэтэуэй находится на шестом месяце. Вместе с мужем Адамом Шульманом актриса воспитывает сына Джонатана, который родился в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Энн Хэтэуэй отказалась от алкоголя до совершеннолетия сына.

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