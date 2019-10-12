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«Спорт и сладости»: солистка Kazka призвала полных девушек ценить свою фигуру

, 20:59 Фото 853

Певица призналась, что долго не могла принять свое тело и сексуальность.

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Фото, видео: Instagram @kazka.band

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая призвала полных девушек ценить свою фигуру и сексуальность. Обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Вы любите свою фигуру? Считаете ли вы себя сексуальной?» — начала Зарицкая свой пост с вопросов.

Она призналась, что в течение долгого времени ненавидела свое отражение в зеркале и только со временем изменила отношение к собственному телу.

«Другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор — сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму, или понять, что я такая, какая есть, и пытаться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь, спорт и сладости», — подчеркнула певица.

Instagram @kazka.band

Солистка Kazka добавила, что чувствует себя обольстительной, красивой, откровенной и смелой на опубликованных фото. Она призвала подписчиков не стесняться выкладывать снимки, на которых они себя нравятся.

«Я хочу, чтобы каждый из вас научился любить себя просто так. Ведь каждый из нас априори этого заслуживает», — заключила Зарицкая.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее солистка Kazka поделилась откровенным фото из ванной. Она продемонстрировала подписчикам шикарную грудь.

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