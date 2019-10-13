Юлия Михалкова переехала в Москву от «Уральских пельменей»

Генеральный директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов официально подтвердил расставание команды шоу с Юлией Михалковой. Артистка переехала в Москву.
Орлов сообщил, что Михалкова решила заниматься собственными проектами. По его словам, участники шоу с пониманием отнеслись к решению коллеги. Две последних премьеры «Уральских пельменей» в Екатеринбурге артистка пропустила из-за переезда в столицу, добавил гендиректор шоу.
Михалкова тоже прокомментировала информацию о своем уходе. Она написала на своей странице в Instagram, что прочла множество новостей о себе за последнее время. Звезда «Уральских пельменей» призвала подписчиков не бояться воплощать свои мечты.
Она подчеркнула, что страх перед ошибками вреден, так как без ошибок нельзя получить опыт. Бояться мнения окружающих — глупо, так как это мнение быстро меняется. Нельзя боятся переворачивать страницы, поскольку иначе не узнать, что будет дальше.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, премьера новой концертной программы «Уральских пельменей» состоялась 11 октября. На афишу попали все участники коллектива, кроме Юлии Михалковой.