Юлия Михалкова переехала в Москву от «Уральских пельменей»

Генеральный директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов официально подтвердил расставание команды шоу с Юлией Михалковой. Артистка переехала в Москву.

Орлов сообщил, что Михалкова решила заниматься собственными проектами. По его словам, участники шоу с пониманием отнеслись к решению коллеги. Две последних премьеры «Уральских пельменей» в Екатеринбурге артистка пропустила из-за переезда в столицу, добавил гендиректор шоу.

Михалкова тоже прокомментировала информацию о своем уходе. Она написала на своей странице в Instagram, что прочла множество новостей о себе за последнее время. Звезда «Уральских пельменей» призвала подписчиков не бояться воплощать свои мечты.

Instagram @mihalkova

«Расскажу-ка я вам секрет успеха № 3. Не бойтесь! <…> Страх отдаляет от достижения цели, от результата, от самореализации. От счастья. От успеха», — написала артистка.

Она подчеркнула, что страх перед ошибками вреден, так как без ошибок нельзя получить опыт. Бояться мнения окружающих — глупо, так как это мнение быстро меняется. Нельзя боятся переворачивать страницы, поскольку иначе не узнать, что будет дальше.

«Я смотрю на жизнь в Москве и понимаю: возможно все. Главное быть смелым, уверенным и настойчивым!» — подытожила Михалкова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, премьера новой концертной программы «Уральских пельменей» состоялась 11 октября. На афишу попали все участники коллектива, кроме Юлии Михалковой.