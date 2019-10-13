Видео с места аварии в Подмосковье, в которой погибли пять человек

5-tv.ru публикует видео с места страшного ДТП в Московской области, в котором погибли пять человек, в том числе ребенок. По информации 5-tv.ru, помимо пятерых погибших в аварии пострадали еще пять человек, в том числе двое детей.

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По предварительным данным, на трассе М6 «Каспий» в подмосковной Кашире возле деревни Каменка произошло лобовое столкновение LADA Priora и Hyundai Solaris. Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу. После обе машины выбросило на придорожные отбойники. Другие обстоятельства смертельного ДТП пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что женщина и ребенок погибли в ДТП в Ставрополье.