  1. Пятый канал
  4. Видео с места аварии в Подмосковье, в которой погибли пять человек

Видео с места аварии в Подмосковье, в которой погибли пять человек

, 7:37 Эксклюзивное видео 221

Смертельная авария произошла на трассе М6 «Каспий» после полуночи в воскресенье, 13 октября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео с места страшного ДТП в Московской области, в котором погибли пять человек, в том числе ребенок. По информации 5-tv.ru, помимо пятерых погибших в аварии пострадали еще пять человек, в том числе двое детей.

5-tv.ru

По предварительным данным, на трассе М6 «Каспий» в подмосковной Кашире возле деревни Каменка произошло лобовое столкновение LADA Priora и Hyundai Solaris. Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу. После обе машины выбросило на придорожные отбойники. Другие обстоятельства смертельного ДТП пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что женщина и ребенок погибли в ДТП в Ставрополье.

Читайте также

Пять человек, в том числе ребенок, разбились в ДТП на трассе в Подмосковье

Женщина и ребенок погибли в ДТП в Ставрополье
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 13 октября: Рыбы, ваша победа заслуживает праздника!

Последние новости

8:31
Николай Басков заработал на свадьбе Дарьи Клюкиной три миллиона рублей
8:14
Американский эсминец зашел в Черном море, в США поспешили объясниться
7:56
«Занятий миллион!»: Сергей Шнуров рассказал, чем займется после «Ленинграда»
7:37
Видео с места аварии в Подмосковье, в которой погибли пять человек
7:21
Бельгийскую принцессу арестовали в центре Лондона
7:03
Легалайз шагает по планете: В Верховной раде готов закон об узаконивании марихуаны

Сейчас читают

Виторган впервые публично высказался о свадьбе Собчак и Богомолова
Гороскоп на 13 октября: Рыбы, ваша победа заслуживает праздника!
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев