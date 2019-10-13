Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс не смогла сдержать гордости за восьмилетнего сына Семена. В Instagram она поделилась с подписчиками радостной новостью: мальчик преодолел семилетнюю фобию.

«Друзья, я счастлива! Я готова совершать самые безумные поступки от счастья! Семен проплыл весь большой бассейн! Сам! Я даже не мечтала, что это произойдет так быстро. Я от души благодарю тренера, который за несколько тренировок избавил Семена от страха воды», — написала Эвелина

Instagram @bledans

Знаменитость рассказала, что страх развился у малыша в годовалом возрасте. Тогда актриса на четыре месяца переехала в Минск для съемок фильма. В ту пору мальчик занимался плаваньем с тренером. После занятий он стал панически бояться воды. С тех пор Бледанс принимала с ним ванну и возила на море, где Семен постепенно учился плавать и боролся с боязнью.

«Маленькими шажочками мы с ним шли к сегодняшнему дню. И мы победили страх! Вечером сыграю спектакль и напьюсь от счастья. А лучше буду сегодня таскать с собой Семена и баловать каждую свободную минуточку, и зацеловывать и хвалить!», — сообщила фанатам звезда.

На ролике, который прикрепила автор поста, Семен под мамины возгласы поддержки плывет в длинном тренировочном бассейне и не боится погружаться с головой. Поклонники актрисы высоко оценили такое рвение и мальчишескую отвагу.

«Молодец! Так держать, Семочка!»

«Золотце какое, Сема! Вот это да!»

«Умничка, с характером парень»;

«С новой победой вас», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс в черном купальнике поведала, что надеется только на себя.