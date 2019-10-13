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  4. Неизвестный ранил ножом мужчину в Зеленограде в Москве

Неизвестный ранил ножом мужчину в Зеленограде в Москве

, 18:46 43

Злоумышленника задержали на месте преступления.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Мужчина, напавший на человека с ножом, задержан в Зеленограде. Это случилось в микрорайоне Крюково возле корпуса № 1925 на улице Крупской.

В СМИ появились сообщения о том, что пострадал полицейский. Однако, как стало известно 5-tv.ru, речь идет о бытовом конфликте. 29-летний Андрей В. повздорил с ранее судимым Денисом Т.; закончилось все поножовщиной. Пострадавший смог добраться до отдела ГИБДД, где ему вызвали скорую.

Подозреваемый задержан. В пресс-службе ГУ МВД заявили, что по факту случившегося проводится проверка.

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