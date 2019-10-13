Фото: Пять человек, в том числе ребенок, разбились в ДТП на трассе в Подмосковье

В результате лобового столкновения в ДТП в Подмосковье погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних. По информации 5-tv.ru, помимо пятерых погибших в аварии пострадали еще пять человек, в том числе двое детей. Обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на трассе М6 «Каспий» в подмосковной Кашире возле деревни Каменка пока не сообщаются.

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По предварительным данным, столкнулись LADA Priora и Hyundai Solaris. Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу. После обе машины выбросило на отбойники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что женщина и ребенок погибли в ДТП в Ставрополье.