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Видео зверского нападения с ножом на мужчину в Зеленограде (18+)

, 22:14 Внимание: шокирующие кадры! 26

Предполагаемого злоумышленника задержали в микрорайоне Крюково.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Denis Meyer, 5-tv.ru

Видео зверского нападения на мужчину в одном из районов Подмосковья оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как молодой человек стоит возле подъезда, когда к нему подходит другой мужчина. Внезапно предполагаемый злоумышленник наносит другому удар ножом в область живота. Пострадавший пытается убежать, но нападавший продолжает преследовать его и наносить все новые удары.

Раненому удалось сбежать от обидчика до поста ГИБДД, где ему вызвали скорую помощь. Нападавший задержан.

Известно, что поножовщине предшествовал конфликт, который произошел в микрорайоне Крюково возле корпуса № 1925 на улице Крупской. Его участниками стали Андрей В. и Денис Т.

В пресс-службе ГУ МВД заявили, что по факту случившегося проводится проверка.

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