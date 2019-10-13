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Дзюба поблагодарил болельщиков после матча сборной России с Кипром

, 23:18 Видео 59

Футболист пожелал россиянам хорошо отметить выход национальной сборной на Евро-2020.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, Instagram @artem.dzyuba

Нападающий сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку, которую они оказали национальной сборной в матче с командой Кипра. Видеообращение к футбольным фанатам он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Дорогие мои подписчики, хочу поздравить вас с выходом нашей сборной на Чемпионат Европы. Спасибо огромное за ваши смски, за ваши эмоции, за вашу любовь», — сказал Дзюба в видеоролике.

Он признался, что для него очень важна поддержку болельщиков, и выразил надежду на то, что фанаты продолжат ее оказывать.

«Я безумно благодарен вам за все эти матчи, за все эти эмоции и то, что вы всегда с нами. Я вас благодарю и надеюсь, вы нас поддержите в матче с Бельгией. Удачи всем, хорошо отметить выход сборной. Пока-пока!» — заключил футболист.

В комментариях поблагодарили Дзюбу за теплые слова и великолепную игру.

«Вы такие молодцы, спасибо, наша гордость!»

«Лучший! Люблю и горжусь тобой! Твоей игрой и голами!»

«Спасибо вам за ваш талант! Это фееричные голы», — написали пользователи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Россия всухую разгромила Кипр в ходе отбора на Евро-2020. Матч завершился со счетом 5:0. Следующую игру сборная России проведет против команды Бельгии. Спортивное событие состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

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