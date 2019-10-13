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  4. 5:0! Россия всухую разгромила Кипр в ходе отбора на Евро-2020

5:0! Россия всухую разгромила Кипр в ходе отбора на Евро-2020

, 21:02 761

Голами отметились — капитан российской сборной Артем Дзюба, «зенитовец» Магомед Оздоев, Александр Головин и дубль оформил Денис Черышев.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф, Twitter @ya_coolemin, Instagram @ika_tevdo, @edim_sport

Тема:
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Сборная России с разгромным счетом 5:0 победила сборную Кипра в ходе отбора на Евро-2020. Команда Черчесова гарантировано выходит из группы.

Открыл счет в матче, который проходил на кипрском стадионе «ГЕП», Денис Черышев на девятой минуте встречи. Стремительный второй гол упрочил позиции сборной полузащитника петербургского «Зенита» и национальной сборной Магомеда Оздоева упрочил позиции.

На 79-й минуте свой 24-й мяч оформил капитан российской сборной Артем Дзюба, доведя счет до уже серьезного 3:0. Через десять минут приблизил его к разгромному Александр Головин.

И, буквально, через пару минут дубль оформил Денис Черышев на 90-й минуте встречи.

Таким образом сборная России досрочно выходит из группы на «Евро-2020». Как сообщает ФАН, после долгого перерыва на чемпионате Европы в очном поединке могут сыграть сборные России и Украины. Их встреча возможна на стадии плей-офф.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, за три тура до конца отбора сборная России шла второй в рейтинге, и Кипр отставал от нее на восемь очков. В случае проигрыша на встрече с киприотами (со счетом от 0:2 и выше), российской сборной пришлось бы добирать очки на предстоящих встречах с Бельгией и Сан-Марино.

Тема:
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