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«Похож на прадедушку»: Анна Михалкова показала повзрослевшего сына Сергея

, 6:32 Фото 438

18-летний Сергей Баков приходится внуком известному режиссеру Никите Михалкову.

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Фото, видео: Instagram @anikiti4na

Актриса и телеведущая Анна Михалкова выложила на своей странице в Instagram фотографию младшего сына Сергея. Ее подписчиков удивило, что молодой человек уже так сильно вырос.

«Сегодня пять минут славы у son#2 (сына номер два — Прим. ред). Сережа, я скоро забуду, как ты выглядишь! Делюсь с тобой опытом: семья и творчество — совместимы!», — подписала Михалкова снимок.

На фотографии запечатлен 18-летний Сергей Баков. Внук известного режиссера Никиты Михалкова что-то разглядывает в смартфоне.

Instagram @anikiti4na

Подписчиков 45-летней Анны удивил взрослый вид ее младшего ребенка.

«Это Сережа?»

«Почему он такой взрослый? Это как так вообще?»

«А кто это? Подскажите», — написали пользователи.

Другие отметили, что Сергей вырос красавцем, а также его сходство с другими родственниками.

«Ух, какой красавчик! Эх, где мои 17 лет»

«Красавчик, гены — просто огонь у парня»

«Мне кажется, что Сергей похож на прадедушку — Сергея Михалкова»

«Похож на вас (Анну Михалкову — Прим. ред)», — полагают комментаторы.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анна Михалкова развеяла слухи о пластической операции одним снимком.

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