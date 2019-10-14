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  4. Семь станций «красной» линии метро в Москве временно закрыты на вход — Мосметро

Семь станций «красной» линии метро в Москве временно закрыты на вход — Мосметро

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«Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» временно закрыты на вход.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

В Москве на Сокольнической линии метро закрыты на вход семь станций, об этом в понедельник, 14 октября, в Twitter сообщило Мосметро.

Станции метрополитена: «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» временно закрыты на вход.

По предварительным данным, техническая неисправность произошла в современном поезде «Москва». Рано утром один из поездов остановился между «Румянцево» и «Саларьево». Пассажиров в вагоне не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девять станций метро закрыли в Москве.

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