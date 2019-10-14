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  4. Сезон гриппа и ОРВИ в этом году наступил на две недели раньше обычного

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году наступил на две недели раньше обычного

, 15:25 Эфирная новость 90

Россияне массово скупают противовирусные препараты. Только в сентябре их было продано на 45% больше, чем за тот же период годом ранее.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

В России начался сезон гриппа и ОРВИ. В этом году он наступил почти на две недели раньше. Об этом говорит резкий рост продаж противовирусных препаратов. Только в сентябре их было продано на 45% больше, чем за тот же период годом ранее.

По данным медиков, аптечные показатели наиболее точно демонстрируют начало сезона простуд и гриппа. Большинство россиян предпочитают не обращаться к врачу, а занимаются самолечением. Кроме этого, Роспотребнадзор зафиксировал в отдельных регионах превышение эпидемиологического порога по респираторным заболеваниям.

Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации Роспотребнадзора, в которых рассказывалось, как не заболеть гриппом в сезон эпидемий. Одна из главных рекомендаций — вакцинация.

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