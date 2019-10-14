Бюджет РФ в 2020 году может недополучить более 66 миллиардов рублей

Российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиарда рублей, в 2021-м дефицит бюджета составит 92,4 миллиарда рублей, еще через год достигнет 193 миллиардов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020–2022 годов.

«С учетом факторов увеличения и снижения доходов риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году могут составить 66,3 миллиарда рублей, в 2021 году — 92,4 миллиарда рублей, в 2022 году — 193 миллиарда рублей», — отмечается в отчете ведомства.

Счетная палата также представила оценку дополнительных доходов на следующие три года. Так, в 2020 году российский бюджет может получить дополнительно более 79 миллиарда рублей, в 2021-м — более 124 миллиардов, в 2022 году — более 158 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиардов рублей за 2018 год. Львиная доля нарушений зафиксирована в части использования средств федерального бюджета и при оказании услуг населению госучреждениями.