Расчлененное тело женщины в мусорных баках обнаружили жители Орска

Жители города Орска в Оренбургской области обнаружили страшную находку. В мусорных баках они нашли фрагменты человеческого тела. О случившемся горожане сообщили правоохранительным органам.

По словам старшего помощника руководителя СК РФ по области Анжелики Линьковой, части тела из мусорных баков принадлежат женщине. Согласно информации местных СМИ, погибшая была обезглавлена. О личности и возрасте пострадавшей ничего не сообщается.

Обстоятельства инцидента расследуются. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшего в Петербурге уроженца Дагестана нашли расчлененным в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленинградской области.