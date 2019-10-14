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  4. Расчлененное тело женщины в мусорных баках обнаружили жители Орска

Расчлененное тело женщины в мусорных баках обнаружили жители Орска

, 15:00 35

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Stefan Obermeier

Жители города Орска в Оренбургской области обнаружили страшную находку. В мусорных баках они нашли фрагменты человеческого тела. О случившемся горожане сообщили правоохранительным органам.

По словам старшего помощника руководителя СК РФ по области Анжелики Линьковой, части тела из мусорных баков принадлежат женщине. Согласно информации местных СМИ, погибшая была обезглавлена. О личности и возрасте пострадавшей ничего не сообщается.

Обстоятельства инцидента расследуются. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшего в Петербурге уроженца Дагестана нашли расчлененным в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленинградской области.

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