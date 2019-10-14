Правильно ли венчаться на праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Православные сегодня отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. На Руси этот день издавна считался наиболее удачным для свадьбы — верили, что молодая семья будет находиться под защитой Богородицы. Так ли это, 5-tv.ru спросил у священника Русской православной церкви, иерея, отца Николая (Конюхова). По его словам, брак он будет удачным тогда, когда двое людей поймут, что они хотят от семейной жизни, а привязка к удачной дате не является гарантией счастья в доме.

«Гарантия, что брак будет счастливым, — это желание двух людей работать над своим характером скверным, который у нас у всех непростой. И когда есть такое желание, когда есть вера двух людей в помощь божью, когда они обращаются к Господу, к Божией Матери и просят помочь преодолеть, мы видим, что, в том числе, через таинство брака, через венчание господь дает силы брачующимся. Ну а дальше требуются усилия самих брачующихся. Бог за нас делать этого не будет», — пояснил отец Николай.

По его словам, многие не понимают, что любить непросто — это значит все время жертвовать. И когда думают, что в семье все будет гладко и замечательно — заблуждаются. Поэтому, повенчаются молодые день Покрова или в какой-то другой день, главное, чтобы это было с верой и осознанно.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается на Руси с XII века и связан с событиями, происходившими в начале 10 века в Византии. В 910 году Константинополь был осажден Сарацинами или, по другой версии нашими предками — славянскими племенами.

Силы были не равны, гарнизон города не справлялся, тогда православные собрались ночью на богослужение и молились все вместе. И под утро блаженный юродивый Андрей и его ученик увидели под куполом храма Богородицу, которая просила Господа защитить жителей Константинополя, а потом сняла со своей головы покров и простерла его над молящимися, как бы покрывая горожан своей материнской любовью. Когда видение исчезло, и наступило утро, оказалось, что осаждавшие город войска чудесным образом рассеялись.

Тем, кто не собирается 14 октября играть свадьбу, проректор Духовной академии, протоиерей Константин Костромин рекомендует сходить в церковь или хотя бы просто помолиться Богородице и попросить у нее защиты и помощи в каждодневных трудах.

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