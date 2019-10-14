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Матвиенко о возвращении смертной казни в России: «Этого делать нельзя»

, 21:51 Видео 246

Последний такой приговор был вынесен в РФ почти четверть века назад.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает против введения смертной казни в России. По ее мнению, в свое время Москва сделала стратегический цивилизационный выбор, отменив такую меру наказания.

«И я сторонница того, что вектор не надо менять, что не нужно вводить смертную казнь. Этого делать нельзя», — сказала она журналистам в Белграде.

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

Делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко находится в Сербии, где принимает участие в работе 141-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая продлится в столице республики с 13 по 17 октября.

В сентябре Валентину Матвиенко единогласно переизбрали на пост спикера Совфеда.

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