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Наргиз со скандалом уволила звукорежиссера. Что случилось?

, 7:08 135

Певица прекратила сотрудничество с Владимиром Губатовым. По словам исполнительницы, специалист стал вести себя грубо.

Фото: Instagram @nargizzakirova_official

Певица Наргиз вновь оказалась в центре скандала. Звезда уволила звукорежиссера Владимира Губатова, с которым работала на протяжении двух лет.

О причинах прекращениях сотрудничества со специалистом артистка рассказала на своей странице в Facebook. По словам певицы, Губатов работал на особых условиях: ежемесячно требовал гонорар в размере ста тысяч вне зависимости от количества концертов, которые состоялись за это время у Наргиз.

Поначалу певица выполняла требования звукорежиссера, однако отказалась им следовать после того, как специалист перешел черту. По словам артистки, он начал себе позволять грубое поведение и стал вмешиваться в рабочий процесс.

«Он начал вмешиваться в процессы аранжировок, хамить и унижать новых участников коллектива, упрекая их в некомпетентности. Беспрестанное ворчание и гнев достигли апогея, когда весь этот шквал возмущения обвалился и на меня», — цитируют исполнительницу «Дни.ру».

Наргиз обратилась к Губатову, попросив его «не врать», комментируя причины своего увольнения. Впоследствии публикация певицы со страницы в Facebook по неизвестным причинам была удалена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсерский центр MALFA Максима Фадеева направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

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